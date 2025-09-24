Desesperada búsqueda de joven desaparecido en Puente Alto: salió a comprar sushi y no volvió

El automóvil de Sebastián Arancibia fue encontrado un día después de su desaparición en el sector El Toyo, cercano a El Manzano.

Sebastián Arancibia Canales, un joven de 25 años y padre de un niño, desapareció misteriosamente el pasado 1 de septiembre en la comuna de Puente Alto en la Región Metropolitana (RM).

Según relataron sus familiares, Sebastián salió de su casa con la intención de comprar sushi a pocas cuadras de su casa, pero nunca regresó. Desde entonces, no ha habido contacto ni señales de su paradero, lo que ha generado profunda preocupación en su entorno.

Debido a lo anterior, su familia realizó una denuncia por presunta desgracia ante la fiscalía, por lo que la Policía de Investigaciones (PDI) ha realizado constantes operativos de búsqueda en distintos puntos del sector sin tener ninguna novedad.

En conversación con el matinal Buenos Días a Todos, la familia del joven desaparecido relató que tras el extravío de Sebastián Arancibia, su automóvil fue encontrado un día después en el sector El Toyo, cercano a El Manzano en Puente Alto.

Pese a que una de las primeras hipótesis consideró la posibilidad de que el joven hubiese caído accidentalmente al río Maipo, su familia descarta tajantemente esa teoría, asegurando que no hay indicios que respalden esa versión.

“Si una persona quisiera lanzarse al río, habría caído a las rocas o habría un vestigio. La zona donde fue encontrado el auto es un lugar donde Sebastián nunca había parado”, aseguró el padre de Sebastián.

Asimismo, indicó que el vehículo no presentaba signos de robo o destrozos e incluso, tenía las llaves y artículos personales, como un computador del joven desaparecido.

Es por ello que la familia ha solicitado que se amplíe la investigación hacia otras líneas, como una posible desaparición forzada.

Aunque sus amigos y vecinos se han sumado a la difusión del caso en redes sociales, organizando también búsquedas comunitarias, la incertidumbre y el paso de los días sin respuestas solo han aumentado la angustia de sus seres queridos.