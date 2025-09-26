Sin responsables: Corte rechaza recurso de nulidad y ratifica absolución de tío abuelo en Caso Tomás Bravo

El Ministerio Público recibió un duro revés en su último intento de revertir el fallo del TOP de Cañete con respecto a la presunta responsabilidad de Jorge Escobar en la desaparición y muerte de Tomás Bravo.

Este viernes 26 de septiembre la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de nulidad que presentó la Fiscalía de Biobío, el cual buscaba dejar sin efecto la absolución del tío abuelo de Tomás Bravo por el delito de abandono de menor con resultado de muerte.

De esta forma, el fallo ratifica la decisión que tomó el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete el pasado 2 de julio, y Jorge Escobar no podrá enfrentar un nuevo proceso con respecto a la investigación sobre el caso del menor que desapareció en el sector de Caripilun, en la provincia de Arauco, Región del Biobío. Lo anterior, debido a que esta sentencia es inapelable, por lo que el Ministerio Público no podrá presentar nuevas impugnaciones.

Pese a ello, hay otra arista abierta (aunque no formalizada) por la Fiscalía Regional de Los Ríos sobre la desaparición y posterior muerte de Tomás Bravo, donde la fiscal Tatiana Esquivel tendrá que decidir si puede o no formular cargos a una persona absuelta por estos mismos hechos, como lo es el tío abuelo del niño.

El Caso Tomás Bravo

El pequeño Tomás Bravo desapareció el 17 de febrero de 2021 en la localidad de Caripilún de la comuna de Arauco, Región del Biobío.

Aquella jornada, el niño se encontraba con su tío abuelo, Jorge Escobar, con quien fue a dar alimento a unos animales. En ese momento se perdió el rastro del menor.

Tras ello, Tomás Bravo estuvo desaparecido durante nueve días y fue encontrado sin vida en Arauco el 26 de febrero. Ese mismo día se emitió la orden de detención de su tío abuelo, quien después de su formalización por homicidio calificado, el Juzgado de Garantía de la comuna rechazó la solicitud de prisión preventiva.