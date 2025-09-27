“En tres días ganan lo de un mes”: estos son los sueldos que reciben los inmigrantes trabajando en la agricultura chilena

En el caso de la cosecha de cerezas, que es la labor principal de los trabajadores bolivianos, pueden llegar a ganar hasta $100.000 al día.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, insistió en la importancia de regularizar la situación de los inmigrantes como una medida fundamental para fortalecer la fuerza laboral en el sector agrícola chileno. En este contexto, se dieron a conocer los sueldos que perciben los trabajadores extranjeros en la agricultura del país.

“¿Por qué quieren venir muchos inmigrantes a trabajar a Chile? Porque en Chile se paga bien. Un trabajador boliviano lo que gana en una semana en Chile o en tres días a veces, es lo que gana en un mes en Bolivia o en algunos países de Mercosur. Esas 350 mil personas que trabajan en la cereza en cosecha, tienen una remuneración promedio de $50 mil líquido diario, y trabaja la mamá, trabaja el papá, trabajan los hermanos. Entonces ojo, que en la agricultura hace mucho tiempo que se están pagando salarios bastante superiores a otros sectores de la economía”, indicó Walker en entrevista con radio Universo.

Estos son los sueldos que reciben los inmigrantes trabajando en la agricultura chilena

De acuerdo a la encuesta Enagro, realizada en mayo, el sueldo promedio de los trabajadores temporeros alcanza los $880.000 (considerando el costo para la empresa). Sin embargo, estas cifras pueden variar dependiendo de la época del año, la productividad individual y el tipo de cultivo en el que se trabaje.

Víctor Catán, presidente de Fedefruta, señaló a Emol que la mayoría de los inmigrantes bolivianos que llegan a Chile lo hacen con el objetivo de trabajar en la cosecha de frutas, particularmente durante la temporada de recolección de cerezas.

“Los bolivianos vienen a hacer trabajos de temporada. ¿Qué significa eso? Que vienen con los trabajos estacionales y luego vuelven a su país de origen. ¿Por qué hago esta distinción? Porque cuando nosotros hablamos de formalizar, nosotros no estamos pensando en la gente que ha entrado por pasos de irregular o de manera ilegal a Chile y se quiere quedar en Chile”, detalló Catán.

Asimismo explicó que “estos trabajos de temporada son a tratos, entonces depende mucho de qué trato están haciendo. En el caso de las cerezas, de las cosechas, que mayoritariamente es lo que vienen a hacer los trabajadores bolivianos, pueden llegar a ganar hasta $100 mil diarios“.

Estos elevados ingresos ayudan a entender por qué Chile resulta tan atractivo para los trabajadores extranjeros. “Entonces, si tú pones por lo menos $50 mil de promedio en plena temporada, se hacen $300.000 en la semana, lo cual es más o menos efectivamente el salario mensual que pueden sacar en Bolivia”, señaló el experto.

Debido a lo anterior, en el mes superan el millón de pesos. “Un trabajador trabajando activamente, supera el millón de pesos, cosa que está muy lejos de lo que pueden ni siquiera imaginar en sus países”, dijo el presidente de Fedefruta.