“Nadie me informó”: Boric responde ante fiscal por cuestionada compra de casa de Allende

El presidente declaró que nunca fue informado sobre una inhabilidad constitucional y afirmó que su intención era preservar el patrimonio histórico.

El presidente Gabriel Boric prestó declaración ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el contexto de la investigación por la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende.

En su testimonio, el mandatario aseguró que en ningún momento fue informado sobre la existencia de una inhabilidad constitucional que impidiera concretar la transacción.

De acuerdo con lo informado por El Mercurio, el jefe de Estado, explicó que la propuesta de adquirir el inmueble formaba parte de una iniciativa más amplia orientada a preservar el patrimonio de los exmandatarios del país.

“Durante los años 2022 y 2023 fui desarrollando la idea de que las residencias de los expresidentes Allende y Aylwin debían resguardarse como parte del legado histórico. Esa convicción la mantengo hasta hoy”, declaró Boric.

En ese contexto, el presidente también subrayó que no tuvo participación en los aspectos técnicos ni financieros del proceso. “No estuve al tanto de las tasaciones de las propiedades y quiero ser enfático: nunca hablé con nadie sobre precios o montos”, dijo.

Además, Boric reconoció haber sostenido conversaciones con la senadora Isabel Allende respecto al futuro de la vivienda, aunque aclaró que dichas conversaciones fueron exclusivamente sobre su valor patrimonial, sin entrar en temas de negociación o compra.

“Con la senadora Allende conversamos la idea de preservar patrimonialmente la casa del presidente Allende. Nunca conversamos de la adquisición, y ni la senadora ni nadie de su familia ejerció nunca presión para la adquisición de la casa”, sentencia.

Asimismo subrayó que “tenía la convicción de que esto tenía que ser realizado durante nuestro gobierno”, también enfatizó que ninguna ex autoridad ejerció presión para apurar el trámite.

“Descarto que las ex autoridades implicadas hubiesen presionado a algún funcionario público para acelerar o intervenir de alguna forma en el proceso de la compra de las casas presidenciales”, expresó Boric.

Junto a ello, el presidente declaró que “jamás nadie me informó de la inhabilidad constitucional. Si había algún problema constitucional, con relación a las propietarias de la casa de Allende, no tuve ninguna advertencia sobre aquello”.