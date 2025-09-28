Denuncian amenazas de muerte contra el ministro Jaime Gajardo

El Ministerio de Justicia presentó una denuncia ante el Ministerio Público luego de que se difundieran en Instagram una serie de mensajes dirigidos directamente contra el ministro Jaime Gajardo (PC).
Las publicaciones incluían insultos y amenazas explícitas, entre ellas una advertencia de que sería “fusilado” al finalizar el actual mandato presidencial.
El contenido fue compartido por la cuenta Soberanía.Nacional, un perfil que habitualmente publica críticas hacia el gobierno del Presidente Gabriel Boric, muestra afinidad con el diputado Johannes Kaiser (del partido Nacional Libertario) y expresa una visión favorable hacia la dictadura militar, según informó La Tercera.
En una primera publicación, que incluía una fotografía de Gajardo tomada de un medio de comunicación, se le responsabilizaba de “destruir a Gendarmería”.
Posterior a ello, la misma red social advirtió: “Te quedan cinco meses para pagar por el daño hecho a Gendarmería… pagarán con cárcel o fusilamiento”.
“MINISTRO COMUNISTA TENIA QUE SER!!! @jaimegajardofalcon MALDITO MARXISTA RECUERDA QUE TE QUEDAN 5 MESES PARA HACERTE PAGAR POR TODO EL DAÑO HECHO A GENDARMERIA ESTO NO SE VA A QUEDAR ASÍ MAL NACIDO !!! USTEDES SON CULPABLES DE QUE ESTEMOS LLENOS DE PRESOS Y NO HAY CONTIGENTE DE GENDARMERIA NUEVO LADRONES DE MIERDA PAGARAN CON CARCEL O FUSILAMIENTO PERO NO VIVIRAN PARA HACER SU ESTALLIDO DELICTUAL OTRA VEZ (sic)”, escribieron en un historia de Instagram.
Debido a la gravedad de las amenazas, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, presentó una denuncia en nombre del ministerio, según informó el medio citado. Según lo señalado por la cartera, los mensajes “constituyen inequívocamente amenazas de muerte contra el ministro”, lo que corresponde a lo establecido en el Código Penal. Asimismo, se notificó al Ministerio del Interior, el cual ya implementó medidas adicionales para reforzar la seguridad del ministro Gajardo.