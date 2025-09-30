La explosión e incendio en la planta de Gasco en Maipú que terminó con millonaria multa de SEC

La SEC explicó que aplicó la millonaria multa a Gasco tras detectar una serie de irregularidades en la planta ubicada en Maipú.

Dos personas resultaron lesionadas y cientos debieron ser evacuadas tras la explosión y posterior incendio que afectó en 2023 a la planta de Gasco en Maipú, empresa que este martes recibió una millonaria multa por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), debido a lo ocurrido en esa ocasión.

El hecho ocurrió el viernes 13 de octubre de ese año en la planta situada en Camino Melipilla, a la altura de El Milagro, y generó gran conmoción debido a la intensidad del fuego y al riesgo de que el incendio se propagara a empresas colindantes.

A casi dos años del hecho, la SEC multó a Gasco con 3.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM); es decir, casi 208 millones de pesos, tras establecer que la empresa tuvo responsabilidad en la explosión y posterior incendio.

Que dijo la SEC sobre la millonaria multa a Gasco

De acuerdo con lo indicado por la SEC, su investigación permitió establecer que se incumplieron varias exigencias de seguridad, “tales como la presencia de un supervisor y un mínimo de tres operarios, constatándose que al momento del incidente, solo estaban dos trabajadores en el sector de llenado de los cilindros de 45 kilos, a lo que se sumaron una serie de otras deficiencias detectadas”.

En esa línea, la superintendencia aseveró que las infracciones detectadas “debilitaron los estándares de seguridad de la planta, permitiendo la ocurrencia de la explosión y el posterior incendio”.

Al abordar la decisión de la SEC, la superintendenta, Marta Cabeza, manifestó que “el objetivo de cumplir con todas las medidas de seguridad en el manejo de los combustibles es reducir los riesgos y evitar accidentes. Lo fundamental es siempre respetar la normativa de seguridad vigente, pues ello nos entregará mejores estándares en esta materia”.

Cabeza añadió que por ese motivo se realizan constantes y periódicas fiscalizaciones a las plantas de envasado de este tipo y a otras instalaciones de gas que tienen las empresas del rubro.