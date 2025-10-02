Justicia da nuevo portazo a ex subsecretario Christian Larraín y su búsqueda de $580 millones de indemnización

En mayo de 2023, el Gobierno le pidió la renuncia al otrora subsecretario de Previsión Social, apuntando a una serie de denuncias por acoso y hostigamiento en su contra.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado por el ex subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, ratificando lo resuelto por el Segundo Juzgado del Trabajo, que no dio a lugar su demanda de tutela laboral tras dejar su cargo.

En vista de esta situación, Christian Larraín recurrió a la justicia laboral y presentó una acción judicial en contra del Ministerio del Trabajo, en ese entonces a cargo de Jeannette Jara, pidiendo una indemnización de $580 millones.

Sin embargo, luego que esta demanda no fuera acogida por los tribunales laborales, fue hasta la Corte de Apelaciones, donde su recurso de nulidad fue rechazado.

“Del análisis del recurso se concluye que el recurrente denuncia la omisión en el examen de diversos medios probatorios que él mismo reconoce fueron considerados en la sentencia, bajo el argumento de que no habrían sido analizados en su integridad. Sin embargo, tales alegaciones encubren únicamente su disconformidad con la valoración efectuada por el tribunal, al no compartir el razonamiento que sustenta el fallo”, precisó el tribunal de alzada.

Con esto, ratifica lo consignado en marzo pasado por el juez Víctor Riffo, del Segundo Juzgado del Trabajo, que precisó en la salida de Christian Larraín “no ha existido un acto del empleador al que se pueda atribuir una calificación de agresión al derecho fundamental de la manera descrita en el artículo 485 del Código del Trabajo”.