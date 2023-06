Denunciante de ex subsecretario Larraín: “Tenía una actitud misógina, de patrón de fundo”

2 de Junio de 2023

"Vi a chiquillas llorar porque se sintieron pasadas a llevar, porque el trabajo eventualmente no estaba bien hecho, pero su forma era tan descalificadora que les hacía sacar lágrimas".

Siguen saliendo a la luz nuevos antecedentes vinculadas a la salida de Christian Larraín de la Subsecretaría de Previsión Social, luego que desde el Ministerio del Trabajo apuntaran a “episodios de lenguaje con connotación sexual en público”.

Y es una denunciante de la ahora ex autoridad dio cuenta del ambiente que se vivía en la repartición pública, acusando a Larraín de mostrar “una actitud misógina, pero además de patrón de fundo”.

En entrevista con El Mostrador, la funcionaria relató que “esto va más allá de lo sexual, que es lo que está denunciado. Porque hay un tema de abuso de poder. De sentirse el dueño, amo y señor, de ‘aquí yo hago y deshago’, de tratar como se le diera la gana a todos y a todas, a la secretaria, al auxiliar, a la administrativa, a todos”.

En esta línea, la mujer sostuvo que el resto de los trabajadores no quería tener un trato directo con Christian Larraín, ya que “evitaban ir a su oficina y nos protegíamos entre nosotros: a mí a veces me decían ‘velo tú con él, explícale tú, por favor’, porque era de un miedo, un terror de decirle ‘no, esto no se puede hacer'”.

“Hablamos de un tipo de persona, un tipo de maltratador. Yo sé que es importante el tema del acoso sexual, pero creo que es importante que se hable de todo esto. Porque se va a hacer justicia no tan solo a quienes recibimos cierto tipo de acoso sexual o violencia de género, sino que a todos aquellos a quienes él maltrató y a quienes se sintieron maltratados por él”, recalcó.

Bromas sexuales y acoso por WhatsApp

Pero la denunciante profundizó sus palabras en El Desconcierto, donde dio cuenta de episodios de acoso por parte del ex subsecretario de Prevención Social, ya que “empezó a hacer bromas en doble sentido, de esas tallas que primero te llaman la atención, pero después te incomodan”.

Por su parte, otra funcionaria envió una carta a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, luego que Larraín se defendiera de estas acusaciones, descartando cualquier tipo de actitud que pudiera ser considerada como “acoso”.

En la misiva, la trabajadora de la Subsecretaría desde 2007, relató de acciones de “anciano medio libidinoso”, y que “tienen que ver con la inflexión vocal, el tono meloso, el lenguaje no verbal y un montón de conductas que se alejan de lo esperable en una autoridad, y eso es algo a lo que lamentablemente se vieron sometidas mujeres dentro de la institución”.

“Vi a chiquillas llorar porque se sintieron pasadas a llevar, porque el trabajo eventualmente no estaba bien hecho, pero su forma era tan descalificadora que les hacía sacar lágrimas (…) El respeto a la autoridad se fue perdiendo. La gente ya no se sentía comprometida y no tenía ganas de trabajar con él. Al final algunas optan por correrse y buscar otra pega. Varias mujeres renunciaron”, sentenció.