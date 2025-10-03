VIDEO – “Soy totalmente inocente”: empresario imputado por desaparición de Julia Chuñil alza la voz tras filtración de antecedente

Juan Carlos Morstadt es el nombre del empresario que está imputado por la desaparición de la dirigenta medioambientalista Julia Chuñil, de quien se desconoce su paradero desde noviembre del año pasado.

En los últimos días su nombre nuevamente volvió a acaparar la atención de los medios, luego de que la familia de la mujer denunciar haber obtenido acceso a un antecedente crucial de la investigación.

Los abogados que representan a los hijos de Chuñil aseguraron haber encontrado en el sistema de Fiscalía en Línea una minuta donde se detalla una interceptación telefónica al empresario. En la que habría afirmado que la activista fue quemada.

“Interfirieron el teléfono de Juan Carlos Morstadt y él dice, le conversa a su papá, que a mi mamá la quemaron“, acusó Pablo San Martín, hijo de Chuñil.

En conversación con 24 Horas, Juan Carlos Morstadt aseguró que este antecedente “es totalmente falso” y que, incluso, “mi papá tiene 93 años, estuvo en la clínica en este periodo, yo podría hablar lo que quiera con él”.

Consultado si recuerda haber dicho que Julia Chuñil fue “quemada”, el empresario fue enfático: “No, jamás”. A eso agregó que “no sé si él me hizo un comentario a mí o yo lo hice a él, pero hay que ver la grabación (…) soy totalmente inocente”. Además, anunció que presentará una querella “a morir”.