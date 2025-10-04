Insólito: profesor es detenido tras participar en asalto a su propio estudiante en Cartagena

Un joven de 17 años sufrió un robo mientras esperaba locomoción en Cartagena, quien en su denuncia aseguró haber reconocido a su profesor de historia.

Un insólito hecho tuvo lugar en la comuna de Cartagena en la Región de Valparaíso, donde un estudiante de 17 años sufrió un asalto por ni más ni menos que su propio profesor de historia.

Todo ocurrió en horas de la tarde de este viernes, cuando el joven se encontraba esperando el transporte público en un paradero. En aquel lugar, un vehículo se detuvo y bajó de él uno de los pasajeros para pedirle al estudiante que le compartiera internet desde su teléfono móvil.

Cuando la víctima accedió a la solicitud del sujeto, el antisocial le quitó su teléfono. Frente a esto, el joven intentó recuperarlo, situación por la cual se aferró al automóvil y fue arrastrado por unos metros. En ese momento, el estudiante pudo reconocer que la persona que estaba conduciendo el vehículo era su profesor de historia.

Detienen a profesor tras participar en asalto a estudiante en Cartagena

Tras ello, el estudiante realizó la denuncia, lo que permitió que la Sección de Investigación Policial (SIP) realizara las diligencias y pudiera proceder a la detención de las tres personas que iban a bordo del vehículo en la provincia de San Antonio. Son dos hombres y una mujer, quienes pasaron a control de detención.

En este contexto, el capitán Miguel Martínez, de la 1° Comisaría de San Antonio, detalló que “el imputado comenzó a agredir a este adolescente y, posteriormente, abordó un vehículo en el cual huyeron desde el lugar del sitio suceso“.

“Personal SIP de Cartagena logró dar con el paradero de los autores del delito, logrando resultados positivos y colocando a estos imputados a disposición del tribunal competente de San Antonio“, cerró el funcionario policial.