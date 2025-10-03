La tragedia familiar que afecta a Luis Hermosilla y le permitió suspender su arresto domiciliario por tres días

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago accedió a suspender el arresto de Luis Hermosilla, tras la petición de su hermano, Juan Pablo.

Un tribunal capitalino autorizó este viernes la suspensión, por tres días, de la medida cautelar de arresto domiciliario total del imputado en el caso Audios, Luis Hermosilla.

La decisión la adoptó el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que accedió a la petición formulada por el defensor del abogado, su hermano Juan Pablo Hermosilla.

En el escrito dirigido al tribunal, la defensa del imputado solicitó un permiso para que Hermosilla pudiera salir de su domicilio específicamente entre las 09:00 y las 20:00 horas durante los días 3, 4 y 5 de octubre.

La resolución del tribunal ordenó: “Comuníquese lo resuelto precedentemente a la unidad policial del domicilio del imputado“, por lo que se notificó a la 37 Comisaría de Carabineros de Vitacura sobre la suspensión temporal de la medida cautelar.

Por qué se suspendió el arresto domiciliario de Luis Hermosilla

De acuerdo con lo expuesto por el abogado de Luis Hermosilla, la solicitud de la suspensión de su arresto domiciliario se debe al fallecimiento de su padre, Nurieldin Hermosilla, ocurrido durante la madrugada de este viernes 3 de octubre de 2025.

El abogado Juan Pablo Hermosilla fundamentó su petición en la necesidad de que en estos momentos su hermano esté con su familia y acompañar a su madre, además de ayudar en los trámites funerarios.

El texto indica expresamente que se pide “la suspensión de la medida cautelar de arresto domiciliario total que atañe a mi representado. Esto debido al fallecimiento de su padre durante la madrugada de hoy viernes 3 de octubre del año en curso“.