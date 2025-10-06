Con el presidente Boric como ejemplo: Minsal lanza campaña nacional por la salud mental

El propio presidente Boric se refirió a esta campaña, expresando en sus redes sociales que “es urgente e importante que hablemos sin miedo, prejuicios ni estigmas sobre la salud mental”.

El Ministerio de Salud (Minsal) lanzó la primera Campaña Nacional de Salud Mental, poniendo énfasis en la importancia de hablar de la materia, dejando atrás los estigmas y poniendo como ejemplo al presidente Gabriel Boric.

La ministra Ximena Aguilera indicó que “iniciamos hoy esta primera campaña nacional de promoción de la salud mental en Chile. Queremos abrir esta conversación en los hogares, las escuelas y los lugares de trabajo, y respaldar con información clara el acceso oportuno a la red asistencial”.

En esta línea, Aguilera apuntó que “nunca habíamos tenido un presidente reconocido a nivel internacional como un champion de la salud mental. Cuando él habla públicamente sobre haber sido afectado por un problema de salud mental, no hay nada que haya roto más estigmas y puesto más fin al silencio que ese testimonio. Bajo su gobierno se ha establecido que sin salud mental no hay verdadera salud, y si un país no la protege está condenado a perpetuar el dolor y la exclusión”.

“Sabemos que la inversión en infraestructura no alcanza su pleno potencial si el estigma sigue impidiendo que las personas busquen ayuda a tiempo. Por eso esta campaña es fundamental”, concluyó la ministra de la Salud.

El propio presidente Boric se refirió a esta campaña, expresando en sus redes sociales que “es urgente e importante que hablemos sin miedo, prejuicios ni estigmas sobre la salud mental (…) Estigmatizar cierra puertas. Abramos la conversación”.