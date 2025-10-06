La segunda tragedia familiar por la que se le suspendió otra vez el arresto domiciliario a Luis Hermosilla

El permiso para que Luis Hermosilla deje el arresto domiciliario total corre para los días 6, 7 y 8 de octubre, entre las 9 y las 20 horas.

El abogado Luis Hermosilla, imputado por el caso Audios, fue autorizado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a dejar por tres días el arresto domiciliario, luego de que este lunes se confirmara el deceso de la madre del profesional, Luz Osorio Fernández.

El fallecimiento de la progenitora del abogado se produjo tres días después de la muerte de su padre, el también abogado penalista, Nurieldín Hermosilla.

De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, “se autoriza la salida del imputado Luis Edgardo Hermosilla Osorio por el fallecimiento de su madre, para efectos de colaborar con trámites funerarios“, según la solicitud presentada por el defensor del abogado, su hermano Juan Pablo Hermosilla.

En concreto, el permiso corre para los días 6, 7 y 8 de octubre, entre las 9 y las 20 horas, y el tribunal resolvió comunicar la decisión ante la 37ª Comisaría de Vitacura.

La segunda suspensión del arresto domiciliario a Luis Hermosilla

El pasado viernes, el mismo Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago le había suspendido la medida cautelar de arresto domiciliario total a Luis Hermosilla, tras la petición en ese sentido presentada por Juan Pablo Hermosilla, debido al deceso del padre de ambos, Nurieldín Hermosilla.

Luz Osorio Fernández, la madre de los hermanos Hermosilla, está siendo velada en la Parroquia Natividad del Señor, ubicada en avenida Ossa, en la comuna de La Reina.

El funeral de la mujer está previsto para este martes 7 de octubre en el crematorio del Cementerio General, en la comuna de Recoleta. Previamente se producirá un responso en su memoria.