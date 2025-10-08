Qué se sabe del presunto violador serial detenido en San Bernardo y que quedó en prisión preventiva

En prisión preventiva quedó este miércoles el hombre acusado de ser un presunto violador serial, tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Si bien inicialmente se le imputaron dos casos de robo con violación ocurridos en la comuna en los meses de febrero y septiembre de este año, desde el Ministerio Público no se descartó que existan más víctimas del sujeto.

La captura del hombre de 36 años, de nacionalidad chilena, estuvo a cargo de efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Tenemos dos víctimas por el momento establecidas, sin perjuicio de que se está levantando información de la posibilidad de existencia de otras en atención a los antecedentes que existen en la carpeta investigativa“, informó el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson.

El modus operandi del presunto violador serial

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía durante la formalización, el detenido ofrecía trabajo a través de las redes sociales y, tras citarlas y reunirse con ellas, las amenazaba y las trasladaba a otro lugar, donde les robaba y las violaba.

El sujeto les decía que el trabajo era en un vivero, por lo que debían llevar ropa de recambio, pero en realidad su propósito era llevarse las vestimentas de las mujeres para intentar no dejar rastro de sus delitos, ya que las víctimas quedaban con sus ropas de recambio.

Por otra parte, durante esta jornada se indicó que el presunto violador serial fue condenado a cuatro años de libertad vigilada, tras ser acusado en 2013 de un homicidio en la Región de Los Ríos.

Según lo detallado, en aquella oportunidad el sujeto asesinó a un amigo con un hachazo en medio de una convivencia.