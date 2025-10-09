“Negligencia y faltas graves”: Municipalidad de Santiago destituyó a la rectora del Instituto Nacional

El municipio dijo que los descargos de la ex rectora del Instituto Nacional incluyeron “acusaciones de discriminación de género y persecución política”.

La Municipalidad de Santiago confirmó que destituyó a la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, tras “un exhaustivo sumario administrativo”, el que determinó que incurrió en “faltas graves a la probidad administrativa” y “negligencia en el cumplimiento de sus deberes”.

Según detalló el municipio, dicho sumario se originó el 21 de agosto, luego de que se reportara “la brutal agresión” que sufrió un alumno de tercero medio por parte de escolares de cuarto medio del mismo establecimiento.

La indagatoria permitió determinar que la víctima fue atacada por un grupo de alumnos “al interior de una sala de clases”, y aseveró que “la autoridad del liceo no adoptó las medidas necesarias para resguardar su integridad“.

A través de un comunicado, la municipalidad dijo que el sumario administrativo estableció que la rectora del Instituto Nacional “omitió realizar la denuncia obligatoria al Ministerio Público dentro de las 24 horas y no informó oportunamente a la Dirección de Educación Municipal (DEM) sobre lo ocurrido, incumpliendo los protocolos de seguridad escolar y las obligaciones establecidas para los directivos de establecimientos públicos”.

Los descargos de la rectora del Instituto Nacional

En el mismo texto difundido por el municipio se precisó que el proceso respetó íntegramente las garantías correspondientes y Carolina Vega presentó una lista de 45 testigos. Entre ellos estaban el ex director de Educación Municipal, Rodrigo Roco, y la ex alcaldesa de Santiago Irací Hassler, quien finalmente no declaró.

“De ese listado, 12 testigos prestaron declaración, entre ellos docentes, exalumnos, apoderados y representantes del centro de estudiantes“, detalló el comunicado.

Finalmente, el municipio capitalino aseveró que “los descargos de la ex rectora incluyeron acusaciones de discriminación de género y persecución política, las cuales fueron descartadas por la investigación, estableciéndose que el procedimiento se inició exclusivamente a raíz de la agresión ocurrida al interior del establecimiento y no por razones ajenas a los hechos investigados”.