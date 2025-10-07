Desbordes apunta a Cataldo por ataques en emblemáticos: “Lleva tres años y ¿qué ha hecho en estos casos de violencia extrema?”

Desbordes cuestionó que este tipo de hechos se registran en liceos específicos, pero “no hay hasta ahora resultado respecto de enfrentar estos grupos y neutralizarlos”.

Mario Desbordes, alcalde de Santiago, lanzó duras críticas en contra del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, tras los últimos episodios de violencia que se registraron en liceos emblemáticos, apuntando a la falta de propuestas para enfrentar estos casos.

Esto, luego que el pasado viernes un profesor del Instituto Nacional fuera atacado con una bomba molotov, por lo que el jefe comunal recalcó en radio Infinita que estos incidentes se concentran en “siete establecimientos en todo Chile, entre los mil establecimientos educacionales”.

Ante esto, el alcalde de Santiago detalló que “reforzamos los equipos de inspectores de patio y de funcionarios. Y estamos trabajando en un proyecto como municipio para diseñar una serie de medidas de seguridad que hagan más complejo lo que está pasando adentro, pero además que nos permitan, cuando se producen estos hechos, aportar antecedentes que sirvan de medio de prueba para perseguirlo. Por ejemplo, cámaras de televigilancia”.

“Se lo planteamos al Ministerio, hace rato. No hubo respuesta. No es nada personal con el ministro Cataldo, pero lleva tres años en el cargo y la pregunta del millón, ¿Qué ha propuesto para este caso específico de violencia extrema que ha estado a punto de costarle la vida a los estudiantes que han participado de los hechos y que en cualquier minuto termina con un profesor muerto, quemado, o con heridas gravísimas? ¿Qué medidas ha propuesto el Gobierno? La respuesta es cero, nada, ninguna”, lanzó.

En esta línea, Desbordes dejó ver que las autoridades “condenan que se use la violencia, pero no actúan en contra de ella. Creo que esto está dado un poco por el sesgo de algunas autoridades que tienen una actitud comprensiva. Lo que pasó el 2019, donde no solo no la condenaron, (sino) algunos terminaron apoyándola y aplaudiendo en el Congreso al que tiraba molotov”.