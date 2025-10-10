Ex rectora del Instituto Nacional apeló tras su despido y no descarta recurrir a Contraloría

La ex rectora aseguró que “sí se cumplieron todos los protocolos” tras la agresión a un alumno ocurrida al interior del Instituto Nacional.

La ex rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, apeló a la decisión de la Municipalidad de Santiago de destituirla tras acusarla de “faltas graves a la probidad administrativa y negligencia en el cumplimiento de sus deberes”.

Con ese propósito, Vega presentó un recurso de reposición ante el municipio que encabeza el alcalde Mario Desbordes, quien justificó la medida debido a que “la autoridad del liceo no adoptó las medidas necesarias para resguardar la integridad” de un alumno de tercero medio que fue agredido por otros escolares de cuarto medio.

De acuerdo con lo indicado por la municipalidad, el despido de la docente se decidió luego de “un exhaustivo sumario administrativo” en el que se “respetó íntegramente las garantías del debido proceso”.

Ex rectora del Instituto Nacional apeló tras el despido

“Me notificaron ayer por correo de la resolución del sumario y de la sanción, que al parecer es que se termina la relación laboral“, confirmó la ex máxima autoridad del Instituto Nacional al referirse a su despido.

Además desde su entorno se admitió que, aunque está “triste y golpeada” por lo ocurrido, Carolina Vega está segura que “sí se cumplieron todos los protocolos institucionales” tras lo ocurrido con el alumno agredido por los otros escolares.

El recurso de reposición presentado por la ex rectora del Instituto Nacional fue presentado dentro del plazo establecido y deberá resolverse en los próximos días.

Cercanos a Vega plantearon también que si el municipio no revierte la medida, la docente estudia recurrir a la Contraloría General de la República o los tribunales de justicia.