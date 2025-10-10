Senadora María José Gatica confirma que tiene cáncer: “Quiero pedirles que me tengan en sus oraciones”

La legisladora de Renovación Nacional indicó que hace unas semanas se realizó una mamografía y el resultado no fue el esperado.

A través de sus redes sociales, la senadora María José Gatica (RN) reveló que padece de cáncer de mama por lo que se apartará temporalmente de sus funciones parlamentarias para enfocarse en su tratamiento médico.

La legisladora de Renovación Nacional expresó en su cuenta de Instagram que “hace unas semanas, me hice una mamografía y, lamentablemente, el resultado no fue el esperado”.

“Hoy, he sido intervenida quirúrgicamente, y aunque el camino por delante puede ser desafiante, mis esperanzas están puestas en Dios. Creo en un Dios que sana, salva y perdona”, agregó la senadora.

Junto a ello, María José Gatica explicó que “durante mi recuperación del cáncer, estaré con licencia médica durante un tiempo, pero en la medida de lo posible seguiré pendiente de todos sus encargos y proyectos”.

“Quiero pedirles que me tengan presente en sus oraciones. Su apoyo y compañía significan mucho para mí”, solicitó a sus seguidores.

“Un abrazo a todos, y por favor, no olviden hacerse la mamografía. La prevención y la detección temprana son fundamentales para la salud“, finalizó Gatica.

Entre los comentarios de apoyo, destacaron el de Kara Rubilar quien escribió: “Estamos orando. Dios, médico de médicos”. Desde Renovación Nacional indicaron que “nuestra fuerza y energía está con usted. Su resiliencia, su fuerza y la de su familia dará resultados positivos”.

Cabe destacar que la mamografía es un examen fundamental para la detección temprana del cáncer de mama y se recomienda que las mujeres a partir de los 40 años se realicen este estudio de forma anual, ya que permite identificar lesiones en etapas iniciales, incluso antes de que se presenten síntomas, aumentando significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso.