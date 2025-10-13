El complicado lunes de la Línea 5 del Metro: empresa no informó origen de masivo retraso

Este lunes comenzó con problemas en las líneas 1, 2 y 5 del Metro, pero fue esta última la que presentó dificultades a lo largo de la jornada.

Miles de pasajeros del Metro de Santiago se vieron afectados este lunes 13 de octubre por el retraso en el servicio en tres de sus líneas, entre las que la Línea 5 fue la que presentó el mayor inconveniente, ya que se prolongó por caso 11 horas.

De acuerdo con lo reportado por la empresa, los inconvenientes se presentaron inicialmente en las líneas 2 y 5 poco antes de las 07:40 horas, en pleno horario punta.

A esa hora, Metro de Santiago reportó por las redes sociales que “los trenes de L2 y L5 presentan retraso, lo que puede generar mayor tiempo de viaje. Lamentamos las molestias y nuestro equipo está trabajando para normalizar”.

Menos de media hora más tarde, la Línea 1 se sumó a los retrasos, mientras la empresa informó que estaba “trabajando para normalizar la frecuencia”.

Más tarde, Metro de Santiago posteó en las redes sociales que los retrasos en el servicio continuaban en las tres líneas, y pasadas las 09:00 horas reiteró que se mantenían los problemas.

Casi a las 10 de la mañana, Metro de Santiago dio a conocer que se había normalizado el servicio en la Línea 1, pero que en las otras dos aún se presentaban retrasos. Recordó a la vez que los usuarios tenían acceso a un justificativo por los problemas presentados este lunes.

La Línea 5 del Metro continuó con los problemas en la tarde

A las 12:40, cinco horas después de registrarse los primeros problemas en las líneas del Metro, la empresa informó que se había restablecido el servicio normal en la L2, pero la Línea 5 continuaba con dificultades.

Desde Metro de Santiago no detallaron los motivos que llevaron a que se registraran los problemas en las tres líneas, pero los usuarios usaron las redes sociales para revelar que los trenes permanecían detenidos en las estaciones hasta diez minutos.

Hasta entrada la tarde de este lunes la empresa no había informado de la total normalización del servicio en la Línea 5.

Sin embargo, a las 18:25 posteó que que “es la hora punta y toda la red está disponible“, aunque no detalló en qué condición se encontraba la L5.