“Yo nunca hice una rifa”: la defensa de la Madre Teresa de TikTok ante acusaciones de estafa

La monja conocida en TikTok como Madre Teresa descartó este lunes que haya cometido una estafa a través de las redes sociales, y aseguró que nunca ha pedido dinero para realizarse una quimioterapia.

La mañana de este lunes, la mujer fue entrevistada por el matinal Contigo en la mañana, de Chilevisión, momento en el que manifestó que “yo empecé a trabajar con los rosarios porque tenía que juntar para una resonancia magnética“.

“Fueron las propias seguidoras las que quisieron hacer una lucatón, pero salió de ellas, nunca de mí“, dijo, a la vez que presentó varios documentos que, según ella, dejarían en claro que efectivamente tiene un tumor cerebral.

Monja de TikTok negó que hizo la rifa calificada como estafa

Durante el diálogo con el programa de CHV, la monja acusada de estafa le dijo a los conductores que “ustedes dijeron que yo había hecho una rifa por TikTok. Eso es totalmente falso. Yo nunca hice una rifa“.

De esta forma, descartó los dichos de las supuestas víctimas, quienes denunciaron que habían comprado siete números de la rifa, además de donarle 70 mil pesos para que tratara su enfermedad.

Pero no fue el único cruce con los panelistas del matinal, sobre todo luego de que le recordaran que en el pasado vestía de sacerdote y se la conocía como Fry Alejandro.

Luego de que le leyeran un comunicado del Hospital de Copiapó, en el cual se informó que estaba suspendida de sus labores ministeriales dentro de las instalaciones por agredir y amenazar a las Damas de rosa, la Madre Teresa evidenció su molestia.

“Hubo un problema hace tiempo atrás por lo mismo que están haciendo ustedes, un acto de transfobia. Una de las damas de rosa andaba hablando que yo era hombre“, manifestó.

Luego de que el conductor le recordara que estaba suspendida del centro asistencial, la monja de TikTok le dijo: “No he agredido a nadie, Julio César, te das cuenta de que tú dices palabras que no corresponden”, y cuando él le replicó que era lo que decía el Hospital de Copiapó, ella respondió que “yo sé que Julio César tira la piedra y esconde la mano“.