Cuál fue la magnitud del sismo que se percibió en la zona centro y la Región Metropolitana

Pasadas las 08:40 horas de este miércoles 15 de octubre, un sismo se percibió en la Región Metropolitana y la zona centro de nuestro país, de Coquimbo a O’Higgins.
Según cifras preliminares entregadas por el Centro Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó a 10 kilómetros al suroeste del Parque Fray Jorge, en la Región de Coquimbo.
La magnitud fue de 5,6 grados a una profundidad de 22 kilómetros.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el SHOA indicó que pese a la magnitud del sismo que se percibió en la Región Metropolitana y la zona centro, este no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
“A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”, agregó el organismo público.
Las intensidades en la escala de Mercalli fueron las siguientes:
Región de Coquimbo
Ovalle: VI.
La Serena: V.
Los Vilos: V.
Coquimbo: V.
Paiguano: V.
Vicuña: V.
Salamanca: V.
Región de Valparaíso
Limache : IV.
Quilpué : IV.
Valparaíso: IV.
Viña del Mar: IV.
Quillota: III.
Puchuncaví: III.
San Esteban: II.
Región Metropolitana
Santiago: II.
Región del Libertador Bernardo O’Higgins
Navidad: III.