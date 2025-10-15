Secciones
País

Cuál fue la magnitud del sismo que se percibió en la zona centro y la Región Metropolitana

El movimiento telúrico se percibió pasadas las 08:40 horas.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

Pasadas las 08:40 horas de este miércoles 15 de octubre, un sismo se percibió en la Región Metropolitana y la zona centro de nuestro país, de Coquimbo a O’Higgins.

Según cifras preliminares entregadas por el Centro Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó a 10 kilómetros al suroeste del Parque Fray Jorge, en la Región de Coquimbo.

La magnitud fue de 5,6 grados a una profundidad de 22 kilómetros.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el SHOA indicó que pese a la magnitud del sismo que se percibió en la Región Metropolitana y la zona centro, este no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

“A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”, agregó el organismo público.

Las intensidades en la escala de Mercalli fueron las siguientes:

Región de Coquimbo
Ovalle: VI.
La Serena: V.
Los Vilos: V.
Coquimbo: V.
Paiguano: V.
Vicuña: V.
Salamanca: V.

Región de Valparaíso
Limache : IV.
Quilpué : IV.
Valparaí­so: IV.
Viña del Mar: IV.
Quillota: III.
Puchuncaví­: III.
San Esteban: II.

Región Metropolitana
Santiago: II.

Región del Libertador Bernardo O’Higgins
Navidad: III.

