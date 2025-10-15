Cuál fue la magnitud del sismo que se percibió en la zona centro y la Región Metropolitana

Pasadas las 08:40 horas de este miércoles 15 de octubre, un sismo se percibió en la Región Metropolitana y la zona centro de nuestro país, de Coquimbo a O’Higgins.

Según cifras preliminares entregadas por el Centro Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó a 10 kilómetros al suroeste del Parque Fray Jorge, en la Región de Coquimbo.

La magnitud fue de 5,6 grados a una profundidad de 22 kilómetros.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el SHOA indicó que pese a la magnitud del sismo que se percibió en la Región Metropolitana y la zona centro, este no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

“A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”, agregó el organismo público.

Las intensidades en la escala de Mercalli fueron las siguientes:

Región de Coquimbo

Ovalle: VI.

La Serena: V.

Los Vilos: V.

Coquimbo: V.

Paiguano: V.

Vicuña: V.

Salamanca: V.

Región de Valparaíso

Limache : IV.

Quilpué : IV.

Valparaí­so: IV.

Viña del Mar: IV.

Quillota: III.

Puchuncaví­: III.

San Esteban: II.

Región Metropolitana

Santiago: II.

Región del Libertador Bernardo O’Higgins

Navidad: III.