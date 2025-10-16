Caso Krishna Aguilera: Fiscalía asegura que se trata de “una desaparición forzada”

El único acusado de su desaparición de Krishna Aguilera fue ingresado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad.

Como Juan Beltrán, de 44 años, fue identificado el sujeto que pasó este jueves a control de detención, tras ser arrestado en el marco de la investigación por la desaparición de Krishna Fernanda Aguilera Yáñez, de 19 años, y de acuerdo con lo dispuesto por el tribunal, se decretó ampliar la detención del sujeto hasta el próximo domingo.

Lo anterior, luego de la solicitud en ese sentido planteada por el Ministerio Público, que argumentó necesitar más diligencias investigativas.

De esta forma, Beltrán, quien fue detenido por ser persona de interés, fue ingresado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad.

La desaparición forzada de Krishna Aguilera

Según lo informado por la Fiscalía, a la joven de 19 años se le perdió el rastro hace 11 días en la comuna de San Bernardo. De acuerdo con lo planteado por el fiscal regional Marcos Pastén, a Krishna Aguilera la hicieron desaparecer. “Fue una desaparición forzada”, recalcó.

El sujeto detenido por la desaparición de Krishna Aguilera fue el último en tener contacto con ella y su captura se produjo la madrugada de este jueves en el sector de La Vara, en la comuna de San Bernardo.

Juan Beltrán, quien no ha colaborado con la búsqueda de la joven desaparecida, aunque sí prestó declaraciones ante las autoridades. Además, se lo vincula al tráfico de drogas en la comuna.

El persecutor de la Fiscalía de San Bernardo, Daniel Ríos-Karl, indicó que “en el control de detención se verificaron las circunstancias de por qué fue sorprendido el imputado, en relación a un delito de lesiones a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI)“.

“Junto con este control de detención y la información para sostener este delito, se logró acreditar la comisión del delito de obstrucción en la investigación”, añadió.

El fiscal recordó que la causa está bajo reserva, por lo que no detalló las diligencias que permanecen pendientes, aunque sostuvo que “tenemos la esperanza de que ya el día domingo tendremos noticias claras del paradero” de Krishna Aguilera.