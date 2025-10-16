Defensa y desaparición de helicóptero FACH: “Están todos los recursos desplegados en la búsqueda”

Adriana Delpiano informó que a las labores de búsqueda se sumarán efectivos del Ejército.

Adriana Delpiano, ministra de Defensa, se refirió al operativo de búsqueda que desplegó la Fuerza Aérea de Chile (FACH), tras perder contacto con un helicóptero institucional que se desplegaba en Campos de Hielo Sur, Región de Aysén, con cuatro tripulantes.

El aparato MH-60M Black Hawk, parte del Grupo de Aviación Nº 9, despegó desde Villa O’Higgins y su rastro se perdió en el sector del refugio Eduardo García Soto.

La titular de Defensa expresó en redes sociales que es “lamentable la información sobre pérdida de contacto con la aeronave Black Hawk en Campos de Hielo Sur. Según me informó CJ gral. del aire Hugo Rodríguez, están todos los recursos necesarios desplegados en la búsqueda”.

En esta línea, Adriana Delpiano detalló que “a esas tareas se sumará también el Ejército, que dispuso de un equipo especial, según me informó su CJ, gral. Javier Iturriaga”.

“Seguimos atentos y en permanente contacto con la FACh, esperamos tener noticias positivas de las labores de búsqueda”, puntualizó la secretaria de Estado.

Tras perder comunicación con el helicóptero, se activó el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR), operativo de búsqueda que incluye la participación de aviones, helicópteros y efectivos Parasar.