A seis años del estallido social: Fiscalía Nacional reporta más de 35 mil delitos, 30 muertos y 464 víctimas de trauma ocular

Según el informe que dio a conocer el Ministerio Público, uno de cada tres delitos cometidos en el estallido social fue la violencia institucional.

Este sábado se cumplen seis años desde que ocurrió el denominado estallido social, y en este contexto, la División de Estudios y la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional publicó un informe en el que se detallan los delitos que se cometieron durante las masivas protestas en Chile durante aquel período.

En total, en nuestro país se contabilizaron 32.901 casos, que corresponden a 35.146 delitos que se materializaron durante el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, que dejaron un número de 21.766 imputados y 20.727 víctimas.

En cuanto a las zonas en que se registraron más casos, el 46,9% se concentraron en la Región Metropolitana, seguida por Valparaíso (8,6%) y Antofagasta (7,8%).

Con respecto a los tipos de delitos que más se repitieron, destaca la violencia institucional por parte de agentes del Estado con el 34,1%, es decir, un tercio de los delitos totales. En este marco, se registraron 11.506 causas y 12.002 delitos, siendo la mayoría por apremios ilegítimos y abusos contra particulares.

Los otros ilícitos que más frecuencia tuvieron son saqueos y delitos contra la propiedad (31,7%), y desórdenes públicos (22,7%).

De acuerdo al documento de la Fiscalía Nacional, hubo 464 víctimas de trauma ocular. De ellas, el 84% sufrió lesiones por proyectiles y 230 personas tuvieron algún grado de pérdida visual, incluyendo dos casos de ceguera total bilateral.

Durante este período, se estableció la muerte de 30 personas: 46,7% en incendios, 30% en desórdenes públicos y 23,3% en casos de violencia institucional.

Según informó el Ministerio Público, gran parte de las causas se cerraron sin condena a raíz de la dificultad de identificar a los responsables. De hecho, de las más de 12 mil denuncias por violencia institucional, solo 219 terminaron con sentencia condenatoria.