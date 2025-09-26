Quiénes forman la pareja que está desaparecida tras viajar a Nacimiento hace más de 35 días

La pareja desaparecida viajó en agosto desde Los Ángeles a Nacimiento, donde se les perdió el rastro, por lo que se interpuso una denuncia por presunta desgracia.

Más de 35 días desaparecida lleva una pareja de pololos de Los Ángeles, en la Región del Biobío, a la que se vio por última vez en la localidad de Nacimiento, de acuerdo con lo informado por la familia del muchacho.

Por ese motivo, los familiares del joven de 22 años, identificado como César Andrés Acuña Concha, interpusieron una denuncia por presunta desgracia ante la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Ángeles.

En tanto, de la polola del joven no se entregó la identidad y únicamente se informó que tiene la misma edad que el muchacho y que su familia ha decidido no referirse al tema de manera pública por ahora.

De acuerdo con lo reportado desde la zona, Acuña fue visto por última vez en un sector de Nacimiento, tras lo cual se le perdió el rastro. Tampoco ha tomado contacto con su familia o amigos.

Fundación entrega apoyo a familiares de la pareja desaparecida

Los familiares del joven están recibiendo apoyo psicológico y legal por parte de la Fundación Extraviados Bío Bío, que en esa zona es dirigida por Max Castillo, según detalló radio Biobío.

A través de las redes sociales, la entidad detalló que la “Fundación Extraviados Bio Bio busca a César Andrés Acuña Concha, (22), desaparecido desde el mes de agosto tras haber viajado desde su ciudad natal, Los Ángeles, hacia Nacimiento junto a su polola, quien también se encuentra desaparecida”.

“Si usted tiene información respecto a su paradero, por favor avise de inmediato al 133 de Carabineros, 134 PDI, enviando solo un WhatsApp al teléfono de la Fundación que se indica en el afiche o también puede escribir a cualquiera de las plataformas oficiales de Fundación Extraviados Bio Bio”, añadió.

Por su parte, Castillo indicó que “lamentablemente, no hemos tenido novedades con respecto a su paradero. La Fundación Extraviados Bío Bío se ha hecho parte de este caso entregando contención emocional a la familia principalmente, designando a una psicóloga”.

Agregó que han “dispuesto apoyo de un abogado para que le entregue asesoría en lo que respecta a la madre del joven César“.