Qué dijo la Armada sobre la búsqueda del buzo mariscador desaparecido: este domingo siguen las diligencias

El buzo desaparecido fue identificado como Enrique Mancilla, y se le perdió la pista el pasado martes 14 de octubre.

La Armada confirmó este domingo que continúan las labores de búsqueda del buzo mariscador Enrique Mancilla, quien se encuentra desaparecido desde el martes 14 de octubre.

Según informó su familia al hacer la denuncia, a Mancilla, de 37 años, se le perdió la pista en el sector de Ventisquero Bajo en Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso.

De acuerdo con lo informado por la hermana del buzo, Paloma Mancilla, la familia se preocupó ese día, cuando Marcelo no llegó a su hogar a las 18:00 horas, después de que salió a recolectar productos del mar.

Qué dijo la Armada sobre la búsqueda del buzo desaparecido

Este domingo, el capitán de puerto de Valparaíso, capitán de fragata LT David López, informó que “transcurrido el quinto día de la presunta desgracia” del buzo mariscador que se encuentra desaparecido en el sector de Ventisquero Bajo en Playa Ancha, “se mantienen las diligencias dispuestas por el Ministerio Público para efectuar la rebúsqueda“.

“En el lugar se han constatado medios especializados por parte de la Armada de Chile que están efectuando una rebúsqueda por los sectores rocosos y también patrullajes marítimos con unidades dependientes“, añadió.

Luego indicó que “se mantienen las coordinaciones con otros organismos del Estado, hasta el momento, sin resultados positivos“.