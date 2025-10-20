Por qué un homicidio en San Bernardo estaría vinculado al caso de Krishna Aguilera

El hecho ocurrió la noche del domingo y la víctima es un joven de solo 21 años.

Un homicidio se registró la noche de este domingo 19 de octubre en la comuna de San Bernardo, al sur de la Región Metropolitana, en el cual se estaría indagando un presunto vínculo con el caso de la joven desaparecida Krishna Aguilera.

Según los antecedentes que se conocen, la víctima es un joven de solo 21 años que recibió un disparo en la cabeza en la intersección de la calle Camino La Vara con la Autopista Central a eso de las 21:45 horas.

“La víctima llega junto a un amigo a bordo de un vehículo, desciende (…), instante en que está en la vía pública y aparecen cuatro sujetos, de los cuales uno de ellos comienza a disparar reiteradamente en contra de la víctima, hiriéndolo en la cabeza con uno de estos disparos”, detalló la fiscal ECOH, Claudia España.

Rápidamente, fue trasladado en el mismo auto en el que se movilizaban hasta el Hospital El Pino, donde confirmaron su deceso a raíz de la bala que recibió.

La persecutora agregó que “respecto a los antecedentes penales, se están analizando si tenía o no por parte del Equipo ECOH y no tiene vinculación, por lo menos hasta este minuto, con alguna banda y no hay antecedentes aún de que haya sido algún ajuste de cuenta”.

Desde la Fiscalía confirmaron que se está indagando un presunto vínculo entre este homicidio en San Bernardo y el caso de Krishna Aguilera, quien ya cumple 16 días desaparecida.

Esto debido a que el hecho ocurrió en las cercanías del condominio donde fue detenido Juan Beltrán, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado como el, hasta ahora, único sospechoso de la desaparición de la joven.

La fiscal España aseguró, de forma preliminar que, la víctima “venía a reunirse con una persona” en este sector.