Carlos Gajardo y fin del Caso SQM: “Hubo una utilización política para asfixiar la investigación”

Carlos Gajardo, ex fiscal que estuvo a cargo de la primera etapa del Caso SQM, se refirió a la decisión de la Justicia de absolver a todos los involucrados, desestimando que existiera financiamiento irregular de la política y cohecho.

En entrevista con CNN Chile, Gajardo -quien en su momento fue jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente y tuvo en sus manos la indagatoria- acusó al mundo político de “asfixiar” la investigación del Ministerio Público para evitar condenas.

“En este caso lo que hubo fue una utilización, un asfixiamiento… Lo que hubo fue una utilización política, del poder político en su conjunto de la izquierda a la derecha, para asfixiar la investigación del Ministerio Público y para cambiar los criterios en el Servicio de Impuestos Internos”, puntualizó el abogado.

Para Gajardo, se trata del “peor fracaso de la fiscalía en la historia de la reforma procesal”, explicando que “es la crónica de un fracaso anunciado porque se empezó a tejer cuando se pararon querellas y cuando se desarmó el equipo” de la Fiscalía.

El otrora fiscal declaró que “aquí hubo un mal trabajo de fiscalía pero no al nivel de hacer entendible que se haya absuelto”, acusando que “hubo falta de comprensión de parte de las dos juezas de mayoría de una causa compleja”.

Junto con ello, Carlos Gajardo cuestionó los argumentos del fallo, poniendo como ejemplo que se precisó que “Longueira no actuó como funcionario público, porque no usaba su correo del Senado, sino un Gmail. ¿Qué le están diciendo a los funcionarios públicos? No usen sus correos y así sus actos no será delitos por ese mero hecho”.