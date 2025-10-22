¿Imputado o testigo?: qué pasó con el “alguacil” de Carabineros tras la formalización de delincuentes por fatal choque en Recoleta

El hombre perseguía a los delincuentes que impactaron a un furgón escolar, hecho que dejó a un niño de 12 años muerto.

José del Real, quien se denominaba alguacil de Carabineros, es el nombre de la persona que perseguía a los delincuentes que protagonizaron un fatal choque en la comuna de Recoleta, luego de impactar a un furgón escolar que terminó con la vida de un niño de solo 12 años.

El hombre de 75 años buscaba capturar a los antisociales luego de presenciar cómo le robaban el celular a una mujer en el sector de Avenida Perú. Pero todo cambió en la intersección de Santos Dumontt con Humorista Carlos Helo, luego de que impactaran con el vehículo que trasladaba a un grupo de escolares.

En medio del caos que se generó, Del Real fue detenido por Carabineros bajo el cargo de usurpación de deberes. Esto debido a que aseguró haber sido uniformado y, además, contaba con una baliza en su auto.

La tarde de este martes 21 de octubre se llevó a cabo la formalización de los delincuentes por el choque en Recoleta, oportunidad en la que se aclaró si el rol del alguacil de Carabineros influyó en lo ocurrido.

Al respecto, la jueza del Tercer Juzgado de Garantía, Elizabeth Melero, precisó que tras revisar las imágenes que captaron las cámaras de seguridad de la zona, José del Real estaba a varios metros de distancia. Además, esto no justifica la velocidad y el consumo de drogas de los sujetos.

A eso se sumaron los dichos del fiscal Manuel Silva, quien precisó que Del Real está como testigo y no como imputado en la causa. “La conducta del testigo no influye en el accidente que causa la muerte” del menor, señaló.