El caso de Odalys Calderón, la pediatra que lleva 30 días en coma tras brutal agresión en Calama

La profesional está hospitalizada en Santiago, en estado reservado, mientras la Fiscalía investiga un posible ataque ocurrido el 18 de septiembre.

El pasado 23 de septiembre, la pediatra venezolana Odalys Calderón Segovia, de 36 años, fue encontrada inconsciente en su departamento en la ciudad de Calama, en la Región de Atacama, con hematomas en su cuerpo y débiles signos vitales.

La profesional lleva 30 días inconsciente y, debido a que su salud tuvo un retroceso, debió ser trasladada desde el hospital Carlos Cisternas en Antofagasta hasta la Región Metropolitana (RM), donde se mantiene bajo tratamiento en el Instituto de Neurología Alfonso Aseno (INCA) por un derrame cerebral causado por la rotura de un aneurisma.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, Gonzalo Cornejo, abogado de la familia Calderón Segovia, explicó que todo se desencadenó el 22 de septiembre, cuando colegas de Odalys alertaron su ausencia a dos turnos programados.

Ante la falta de respuesta a llamadas y mensajes, se presentó una denuncia por presunta desgracia. Fue recién al día siguiente cuando la Policía de Investigaciones (PDI) la encontró en su departamento, ubicado en el noveno piso del edificio en estado de inconciencia.

“Tras sentir un olor desagradable, ingresaron y la encontraron inconsciente, con signos vitales muy leves. Como tenía señales de golpes, el primer informe médico indicó una posible agresión”, detalló Cornejo.

Junto a ello, el profesional reveló que una de las principales líneas investigativas de la Fiscalía plantea que Odalys Calderón habría permanecido inconsciente durante varios días, posiblemente desde el 18 de septiembre.

Ese día, alrededor de las 16:00 horas, fue vista por última vez en las cámaras de seguridad del edificio, cuando bajó a recoger un pedido de comida. Cinco días después, fue hallada en su departamento con múltiples golpes en la cabeza y el cuello, vestida con la misma ropa que llevaba en las imágenes registradas.

El abogado señaló que Fiscalía no está descartando ninguna hipótesis, lo que incrementa la preocupación. “Hoy no se puede afirmar que haya habido participación de terceros. Se han producido interrogatorios a personas de interés, e incluso se han solicitado medidas intrusivas a la justicia, pero no hay sospechosos”, agregó.

En tanto, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, indicó que “seguimos trabajando con el propósito de darle tranquilidad a la familia, pero también a la comunidad, que ha estado muy preocupada y muy atenta a lo que ocurre”.

Actualmente, la pediatra se encuentra internada en el Instituto de Neurocirugía Alfonso Asenjo y su condición sigue siendo de carácter reservado.

“La paciente desde su llegada al Instituto de Neurocirugía, continúa recibiendo atención médica especializada. Su estado de salud es reservado y se encuentra bajo cuidados médicos constantes”, añadió el Servicio de Salud Antofagasta.