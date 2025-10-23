Ex fiscal Norambuena apunta a Abbott por caso SQM: “El Ministerio Público fue intervenido por la clase política”

“En esos casos estuvieron involucradas personas con mucho poder y las familias más ricas de Chile. Ese poder se hizo sentir”, sentenció.

El ex fiscal Pablo Norambuena, quien lideró junto a Carlos Gajardo la investigación del Caso SQM en su primera parte, cuestionó el veredicto que absolvió a los ocho imputados, aseverando que responde a que el Ministerio Público “fue intervenido por la clase política”, apuntando a la responsabilidad del otrora fiscal nacional Jorge Abbott.

Norambuena precisó a 24 Horas que, tras iniciar las primeras indagatorias en el caso, “empezaron a ser asfixiadas por la clase política”.

En esta línea, el mayor acto de “impunidad fue la designación del fiscal nacional Jorge Abbott, cuyas primeras medidas fue sacar a los fiscales que habíamos estado en el caso Penta”.

“Esto inició con Penta vinculado a un sector político (la derecha), pero cuando esto se extiende a SQM a todo el espectro, tanto derecha como izquierda, instaron todo para que la investigación no avanzara“, acusó.

El ex fiscal Norambuena recalcó que el final del Caso SQM, “es un caso más de impunidad. Quién va a creer que no hubo boletas ideológicamente falsas. Sin duda que siempre hubo antecedentes serios para demostrarlo”.

El rol de Abbott en el Caso SQM

Pablo Norambuena recalcó que el mundo político intervenir en la investigación gracias a Jorge Abbott, ya que “tiene alta responsabilidad por desmantelar el equipo original del caso SQM, donde habían fiscales que ya habían tenido éxito en investigaciones de esta complejidad”.

Según el abogado, el accionar de Abbott “fue a lo menos errónea y no tuvo fundamento técnico”, recalcando que “el Ministerio Público sin dudas fue intervenido por la clase política (…) las decisiones de cambiar fiscales no obedecieron a factores técnicos”.

