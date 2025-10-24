Caso Francisco Albornoz: por qué el chef acusado del crimen dejará la cárcel

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago cambió la prisión preventiva al chef imputado por la muerte de Francisco Albornoz.

Luego de permanecer alrededor de cuatro meses en prisión preventiva tras ser imputado por el homicidio del técnico farmacéutico Francisco Albornoz, de 21 años, el chef José Miguel Baeza podrá dejar la cárcel, tras la resolución adoptada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Después de enterarse de la noticia, la familia de Francisco está “profundamente afectada por esta resolución“, de acuerdo con lo informado a través de las redes sociales por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

De acuerdo con lo informado por el tribunal, encabezado por la jueza Estefanía Asenjo, se resolvió revocar la cautelar de prisión preventiva y cambiarla por la de arresto domiciliario total.

Chef imputado en el crimen de Francisco Albornoz dejará la cárcel

Según detalló la magistrada en su resolución, adoptó la medida tras acoger los argumentos de la defensa, en cuanto a que la muerte de Francisco Albornoz, cuyo cuerpo fue encontrado en mayo tras permanecer doce días desaparecido, fue producto de un accidente y no de un homicidio.

Durante la audiencia, la defensa del chef José Miguel Baeza presentó conversaciones periciadas en los teléfonos de los acusados, y en las cuales se coordinaron para adquirir drogas. Además, incluyó un informe toxicológico que detectó tres sustancias en el cuerpo del joven.

“En ninguna parte hay una planificación de homicidio“, manifestó el defensor público Juan Ignacio Prieto, el que calificó la resolución del tribunal como “contundente”.

Luego de la sentencia de la jueza, la fiscal Rossana Folli, de la Fiscalía de Ñuñoa-Providencia, anunció que apelará ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Es una decisión que no compartimos. Solicitamos revertirla y restablecer la prisión preventiva“, manifestó la persecutora.