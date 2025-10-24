“Fui un motor de aquello”: la explicación de Franco Parisi para proponer que sus hijos se cambien el apellido

En el programa El Candidato, el abanderado del Partido de la Gente se sinceró sobre la relación que mantiene actualmente con ellos.

En entrevista en el programa El Candidato de Mega, Franco Parisi reveló un dato desconocido hasta la fecha: propuso que sus hijos se cambiaran los apellidos.

La declaración del abanderado del Partido de la Gente ocurrió cuando fue consultado por la millonaria deuda por pensión de alimentos, la cual se dio a conocer durante su candidatura en 2021. La cifra ascendía a 200 millones de pesos.

Con respecto a la relación que mantiene con sus hijos, Franco Parisi sostuvo que “uno tiene que ser un facilitador para el desarrollo, no alguien que impone” y que no existe un modelo que tiene que ser aplicado para todos. Por lo mismo cree en la “libertad y la complejidad de las personas”.

Es ahí donde, consultado por el cambio de apellidos, destacó que “es muy bueno eso, de hecho yo lo propuse. Fui motor de ello porque no quería que les hicieran bullying. Yo estoy feliz de que lo hicieran“.

Respecto a la relación actual que mantiene con sus hijos, el candidato del Partido de la Gente acotó que “es lo que tiene que ser, como tiene que ser, dadas las situaciones que hay” y que no tendría una como la que él tuvo con su padre. “Creo que eran distintos momentos, distintas personas”, dijo.