Qué implica para la estabilidad laboral de los profesores: Cámara Baja aprobó la titularidad docente

La moción parlamentaria que otorga la titularidad en el cargo a los docentes a contrata recibió 122 votos a favor y 13 abstenciones.

La Cámara de Diputados aprobó, sin votos en contra, la moción parlamentaria que otorga la titularidad en el cargo a los profesores a contrata, lo que irá en directo beneficio de todo aquel docente que tiene contrato a plazo fijo y que cumple con los requisitos de antigüedad.

En particular, respecto de los requisitos, se establece que el contrato debe ser de más de tres años consecutivos o cuatro discontinuos en los últimos cinco años, pero con el mismo sostenedor.

Además, según se detalló, entre las condiciones impuestas para que los docentes puedan acceder a la titularidad en el cargo, junto con el tiempo, se encuentra el tener al menos 20 horas cronológicas.

De esta forma, a través de su votación, la Cámara Baja otorgó un fuerte respaldo a la estabilidad laboral de los docentes del país. En definitiva, la moción recibió 122 votos a favor y 13 abstenciones.

Colegio de Profesores valoró la titularidad docente

Al referirse a la aprobación de la titularidad docente en la Cámara Baja, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, valoró su importancia tanto para la seguridad como para la dignidad de los educadores.

En esa línea, manifestó su confianza de que el proyecto “se ratifique en el Senado y nunca más profesores y profesoras sufran la angustia de no poder pedir un préstamo hipotecario, por ejemplo, porque los bancos no se lo aprobaban por tener contrato precario“.

El dirigente gremial complementó lo anterior al plantear que el cambio que generará la moción una vez que sea aprobada en la Cámara Alta permitirá avanzar “en dignidad”.

Al respecto, recordó que en la actualidad muchos docentes no pueden “embarcarse en alguna deuda, embarcarse en tener hijos, por ejemplo, porque no poseen la seguridad de tener o no tener un trabajo estable“.