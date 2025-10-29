El mea culpa de Valencia: reconoce “responsabilidad institucional” de Fiscalía en Caso SQM

Sin embargo, Valencia también tuvo palabras críticas para el actuar de la Justicia.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, reacción al veredicto del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que absolvió a todos los acusados en el Caso SQM y donde se criticó duramente el accionar del Ministerio Público.

Al respecto, Valencia reconoció que esta decisión provocó frustración en la Fiscalía, profundizando que “aquí, por supuesto, hay responsabilidades institucionales, hay sentimientos, preocupaciones institucionales, pero esa es una causa que está pendiente, a lo menos judicialmente, legalmente”.

“El tribunal manifestó que la sentencia la va a notificar a los intervinientes en agosto del próximo año. En ese momento la Fiscalía va a poder apreciar si procede o no la interposición de un recurso, aunque generalmente en casos como este la Fiscalía suele tener mejor disposición a presentar la nulidad. Pero no cabe duda que es una causa que se pone cuesta arriba”, argumentó el jefe de la Fiscalía Nacional.

Junto con ello, hizo alusión a los cuestionamientos realizados por el tribunal por la duración de la investigación del Caso SQM, apuntando que “es llamativo cómo se interpreta la garantía sobre duración del plazo razonable de una investigación. De acuerdo a la jurisprudencia europea e interamericana, al momento de apreciar si hay o no razonabilidad en el plazo, no solo se tiene que considerar la actividad de la Fiscalía, se considera también la actividad del tribunal”.

“Pareciera que solo se hiciera alusión a la actividad de la Fiscalía y que el tribunal se desentendiera de sus propias decisiones y de la forma en como esas decisiones pudieran haber impactado en la ordenación del juicio”, agregó.

Sumario tras denuncia de ME-O por Caso SQM

Ángel Valencia hizo referencia a la denuncia que presentó Marco Enríquez-Ominami por supuesta “persecución penal selectiva” en el Caso SQM, indicando que se ordenó un sumario administrativo.

“Nuestra normativa establece que es un fiscal regional quien tendría que dirigir la investigación, y estamos en la etapa en la cual tenemos que definirlo”, declaró Valencia.

En esta línea, detalló que “sus abogados pidieron una entrevista. Van a ser recibidos como Fiscalía Nacional. No por quien habla, pero sí por una autoridad de la Fiscalía Nacional. Y después de escucharlos vamos a tomar alguna decisión”.