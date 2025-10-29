Los entretelones de la pelea entre Mayne-Nicholls y Antonio Neme que terminó en Carabineros

“Entiendo que no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato presidencial”, dijo Mayne-Nicholls tras admitir la pelea con Neme.

El ex concejal de Maipú, Antonio Neme, denunció ante Carabineros que fue agredido con golpes de puño por el candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls, en un hecho ocurrido este martes en dependencias del Country Club de La Reina.

De acuerdo con lo confirmado por el periodista, luego de lo ocurrido presentó la denuncia en la 37 Comisaría de Vitacura, y además constató lesiones en un Cesfam.

Al referirse a lo ocurrido, el papá de José Antonio Neme dijo que “reconozco que lo insulté, pero luego me voy a mi automóvil y él (Mayne-Nicholls) se mete por la ventana y me agredió con combos“.

Tras indicar que “por eso fui a una unidad policial”, detalló que “me golpeó fuerte, me pegó en el rostro y quedé con heridas en el labio. Yo sí me defendí también“.

Qué dijo Mayne-Nicholls de la pelea con Antonio Neme

Al referirse a la pelea con Antonio Neme, Harold Mayne-Nicholls reconoció el hecho, pero aseveró que todo se produjo luego de que el ex concejal “me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía“.

“Yo me defendí y en ese instante se produjo un forcejeo”, planteó a continuación el candidato presidencial independiente.

Sobre el origen del conflicto entre ambos, Mayne-Nicholls dijo que se remonta a 1998, cuando La Roja disputaba la Copa del Mundo en Francia.

“Denuncié a esta persona por reventa ilegal de entradas en los estadios. En esa época él trabajaba en Canal 13 y yo era el jefe de prensa FIFA de la sede Burdeos de ese mundial. Mi obligación ética y profesional era denunciar este ilícito, del que existen grabaciones”, recordó el también periodista de profesión.

“Dada mi denuncia, él fue desvinculado de su empleo y desde entonces me persigue y acosa realizando publicaciones en mi contra. En este período de campaña ha hecho lo mismo en redes sociales“, añadió.

Tras reiterar que “solamente me defendí de su intento de golpearme”, Harold Mayne-Nicholls admitió que “de todas formas, entiendo que no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato presidencial y por esta razón extiendo mis disculpas a la ciudadanía“, concluyó.