Desaparición de Valentina Alarcón mantiene en alerta a la zona sur de la RM

La joven de 26 años fue vista por última vez saliendo de su domicilio en Puente Alto y desde entonces no se tienen noticias de ella.

El sábado 25 de octubre desapareció Valentina Fernanda Alarcón Molina, una joven de 26 años cuyo paradero se desconoce desde que asistió a un evento de barristas en la población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

Su familia inició de inmediato una intensa búsqueda y presentó una denuncia por presunta desgracia, aunque hasta ahora no se han obtenido pistas claras sobre su ubicación.

En conversación con Meganoticias.cl, su hermano Fabián Alarcón relató que la última vez que se vio a Valentina fue el sábado a las 19:03 horas, saliendo sola de su condominio en Puente Alto. “Una cámara de seguridad la captó saliendo sola, no sabemos a dónde se dirigía o si se juntaría con alguien”, contó Fabián.

Según una amiga, Valentina tenía la intención de asistir a un evento en conmemoración del aniversario de un grupo de barristas de la Universidad de Chile, equipo del cual era seguidora. Sin embargo, no hay registros ni testigos que confirmen que haya llegado efectivamente a ese lugar.

Fabián detalló que “la última ubicación que hemos sabido donde estuvo fue en la población Santo Tomás, en La Pintana. Fue a un evento que se realizó allá o eso me han dicho. Su celular dejó de estar conectado el día domingo en la madrugada”.

El hermano de la joven agregó que “todas estas pistas las he encontrado yo por mis redes sociales. Por eso, queremos que exista información, alguien debe saber algo más. Estamos a medias intentando recrear lo que hizo ella o dónde puede estar”.

La familia informó que la noche de su desaparición, Valentina vestía una polera rosada, un polerón negro sin mangas, jeans negros y zapatillas negras con detalles blancos.

Además, tiene dos cicatrices, una en el pómulo izquierdo y otra producto de una quemadura en el hombro izquierdo. No tiene tatuajes, ni usa aros o anillos. Es de tez blanca, ojos verdes, cabello castaño oscuro y mide 1,58 metros de altura.