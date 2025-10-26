Roban casa y automóvil de Paulina Nin en Paine: los detalles del millonario atraco

La panelista de Hay que Decirlo, de Canal 13, perdió su vehículo particular y otras pertenencias durante el robo, que ocurrió mientras su casa estaba desocupada.

La animadora Paulina Nin de Cardona fue víctima de un millonario robo en su vivienda, ubicada en la comuna de Paine, en la Región Metropolitana.

Carabineros detalló que el hecho se registró en el sector La Ensenada, donde un grupo de delincuentes ingresó al domicilio tras forzar la reja principal.

Paulina Nin contó que salió de su casa alrededor de las 07:00 horas y, al regresar cerca de las 21:30 horas de ese viernes, descubrió el robo.

El lugar no contaba con cámaras de seguridad y el automóvil no cuenta con sistema GPS, además los delincuente habrían robado también joyas y artículos electrónicos de la casa de la animadora de televisión.

Junto a ello, una dificultad para la investigación es que en el lugar no existen cámaras que hayan podido captar el actuar de los antisociales.

Al darse cuenta de que la reja estaba rota y habían sustraído un automóvil Hyundai modelo Creta, dio aviso a Carabineros, quienes realizaron las diligencias correspondientes, y la Sección de Investigación Policial quedó a cargo de esclarecer el delito sufrido por la animadora.