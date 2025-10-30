GOPE evacuó de urgencia a 40 personas de la Bolsa de Santiago tras hallazgo de dinamita

El cartucho de dinamita lo encontró un hombre que fue a retirar especies desde un casillero de la Bolsa de Santiago.

Un total de 40 personas fueron evacuadas desde la Bolsa de Santiago, en el marco de un operativo realizado por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, luego de que se encontrara dinamita en el edificio.

De acuerdo con lo informado por Carabineros, el hecho se conoció a eso de las 16:15 horas de este jueves, luego de que la Central de Comunicaciones de la institución recibió un llamado desde la Bolsa, alertando de la presencia del objeto explosivo adentro de una casilla al interior del edificio.

Al abordar el tema, el prefecto de la Prefectura Santiago Central, coronel Claudio Pavez, relató que, tras llegar al lugar, los efectivos policiales activaron su protocolo de acción y procedieron a “la evacuación preventiva de al menos 40 personas que estaban en ese momento al interior de la Bolsa y, posteriormente, por instrucción del Ministerio Público, se apersona el equipo GOPE, que es especialista en esta materia”.

Quién halló la dinamita en la Bolsa de Santiago

Según informó el coronel Pavez, al interior del casillero de la Bolsa de Santiago se encontró un cartucho de dinamita vencido, así como una serie de vainas de armas de fuego.

Los elementos los halló un hombre que acudió a retirar las especies que estaban guardadas en el casillero de su hermano, quien había fallecido hace más de tres décadas.

Los efectivos del GOPE procedieron a “fijar, embalar y transportar este elemento con características explosivas hasta una zona segura, específicamente al cuartel del Labocar, para su análisis y posterior destrucción”, detalló el prefecto.

Adelantó además que peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) elaborarán un informe sobre el artefacto y lo remitirán al Ministerio Público para determinar el curso de acción.