El fin de Punta Peuco: Boric anuncia que dejará de ser una cárcel para violadores de DD.HH. y revela cuándo llegarán nuevos internos

El mandatario concretó el anuncio que hizo el pasado 1 de junio en su última Cuenta Pública.

El presidente Gabriel Boric confirmó que Punta Peuco dejará de ser una cárcel para violadores de derechos humanos y pasará a ser un penal común, convirtiéndose en la Cárcel de Til Til.

En un punto de prensa en La Moneda, el mandatario hizo el anuncio ya que la “Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común a disposición de las necesidades del país y en particular en el contexto del desafío que enfrentamos en materia de seguridad”.

“Se acaba Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años (…) el hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación“, aseveró.

Boric anunció que a partir del próximo año llegarán nuevos internos al penal ubicado en la zona norte de la Región Metropolitana, por lo que ya están realizando arreglos.

“Estamos construyendo un espacio de visitas, una oficina técnica, equipos de tecno-vigilancia en el espacio donde antiguamente existía una de las canchas”, destacó.

En esa misma línea explicó que “esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia. Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría, las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio”, complementó el jefe de Estado”.

Con esto, el presidente Gabriel Boric concretó uno de los anuncios que hizo en su última Cuenta Pública el pasado 1 de junio. En esa oportunidad, señaló que “he instruido al Ministerio de Justicia modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común“.