Por qué la alcaldesa de Quilicura decretó “urgencia comunal” y qué implica la medida

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, calificó la iniciativa como “un gesto más simbólico que jurídico”.

La Municipalidad de Quilicura declaró “urgencia comunal” tras una serie de incidentes criminales que afectaron a la zona.

Según lo informado por la alcaldesa, Paulina Bobadilla, la medida fue adoptada “a raíz de los sucesivos hechos delictuales ocurridos en los últimos días”.

Para las autoridades locales, estas situaciones “han causado una constante preocupación de nuestra gestión municipal y, por cierto, también de nuestras vecinas y vecinos”.

En ese contexto, este fin de semana se reportó un brutal asesinato en la comuna, donde un hombre fue encontrado sin vida y atado de pies y manos en el patio de su vivienda.

De acuerdo a lo informado por Carabineros, tres personas fueron detenidas tras el hecho luego de ser sorprendidas quemando ropa con restos de sangre en un sitio de Isla de Maipo, lugar donde también se encontraba el auto de la víctima.

¿Qué significa la “urgencia comunal” en Quilicura?

La Municipalidad de Quilicura explicó que con el decreto de “urgencia comunal” se podrá “agilizar los procesos administrativos necesarios para la adquisición de materiales y elementos que fortalezcan la seguridad en la comuna”.



“El objetivo es brindar mayor protección y tranquilidad a toda la ciudadanía de Quilicura”, agregaron.

Tras el anuncio, el ministro de Seguridad, Luis Cordero indicó que este tipo de determinaciones tienen solo “efectos simbólicos”.

La alcaldesa de Quilicura, “es muy activa en materias de seguridad y yo reconozco en ella no solo una preocupación legítima por la situación de sus vecinos cuando ocurren hechos de seguridad, sino que también desde el punto de vista preventivo”, expresó la autoridad.

Sin embargo, “jurídicamente la Contraloría ya se ha pronunciado sobre este punto. Las incidencias que puedan tener en seguridad pública están relativamente acotadas. Yo diría que más bien se traducen en medidas internas de distribución de recursos. Esto tiene más bien efectos simbólicos que jurídicos”, indicó Cordero.

“Chile tiene un Estado unitario con policías nacional (y por lo tanto) descansa en ese criterio. Por eso yo distinguiría lo jurídico y de acción coordinada que se tiene permanentemente, con medios que se utilizan para demostrar una preocupación pública, que yo creo que es lo que ha hecho la alcaldesa con esta declaración”, concluyó el ministro.