Tienen cinco días hábiles para responder: qué solicitó la Superintendencia de Pensiones a la Asociación de AFP tras comentado reportaje

Esto ocurre a raíz del reportaje que aseguró que financiaban a la Fundación Ciudadanos en Acción para realizar un despliegue contra la reforma previsional.

La Superintendencia de Pensiones ofició a la Asociación de AFP luego del reportaje que aseguró que financiaba a la Fundación Ciudadanos en Acción para realizar un despliegue en redes sociales en contra de la reforma previsional impulsada por el Gobierno.

Según el artículo de Reportea, dicha institución habría desembolsado alrededor de $200 millones para viralizar distintos tipos de contenidos en plataformas como Facebook e Instagram. Al respecto, tanto la presidenta del gremio, Paulina Yazigi, como la gerenta general, Constanza Bollmann, habrían estado al tanto de estas maniobras.

Ante esto, se solicitó todo tipo de información relacionado a la publicidad y promociones que han pagado. El organismo público recordó que “toda publicidad o promoción de sus actividades que efectúen estas entidades deberá proporcionar al público la información mínima acerca de su capital, inversiones, rentabilidad, comisiones y oficinas, agencias o sucursales”.

Así, la Asociación de AFP, por orden de la Superintendencia de Pensiones, tiene cinco días hábiles para entregar el detalles de “toda publicidad, promoción, ya sea que conste en testimonios, entrevistas, columnas de opinión, videos, podcast, insertos, piezas audiovisuales, entre otros, que hayan sido gestionadas indirectamente“.

Junto con eso, agregaron, “toda publicidad, promoción, ya sea que conste en testimonios, entrevistas, columnas de opinión, videos, podcast, insertos, piezas audiovisuales, entre otros, que hayan sido gestionada a través de personas que reciban financiamiento de las AFP”.

Lo solicitado debe ser con fecha del 26 de marzo en adelante.