El vínculo del nuevo embajador de EE.UU. que aterriza en Chile, Brandon Judd, con La Ligua

El diplomático oficializó su llegada a Chile hace dos días y su primera visita fue, precisamente, a La Ligua.

Tras la normalización de las actividades del gobierno de Estados Unidos —que incluyó ajustes en las operaciones de sus embajadas alrededor del mundo luego del cierre administrativo que enfrentó la administración de Donald Trump—, Chile recibió oficialmente al nuevo embajador norteamericano, Brandon Judd.

Judd arribó al país hace dos días para asumir formalmente sus funciones diplomáticas, orientadas —según dijo— a “fortalecer la seguridad, la prosperidad y los lazos entre Estados Unidos y Chile”.

“Estoy de regreso en Chile para comenzar mi misión como embajador de los Estados Unidos. Estoy aquí como enviado especial del presidente Trump”, señaló el diplomático.

El nuevo embajador destacó que la relación entre ambos países se remonta a más de dos siglos y que espera estar al servicio de ese legado, llevando “esas alianzas a nuevas alturas”, comentó en redes sociales.

Su vínculo con La Ligua

Judd inició su retorno al país en la Región de Valparaíso, específicamente en La Ligua, un lugar que —según contó— guarda un significado especial para él, ya que fue parte de los jóvenes mormones que visitaron la zona hace casi tres décadas.

“Quise comenzar mi misión como embajador aquí en La Ligua porque es un lugar especial para mí. En la década de los noventa estuve aquí como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”, relató.

El diplomático, que llegó acompañado de su esposa, expresó además su interés por recorrer distintas zonas del país, especialmente el norte. “Mucho ha cambiado Chile en los últimos treinta años, pero el espíritu acogedor y amistoso del pueblo chileno siempre se mantiene”, destacó.

AmCham le da la bienvenida

En el marco de su arribo a Santiago, la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham) dio la bienvenida oficial al embajador Judd.

“La llegada del embajador Judd representa una valiosa oportunidad para seguir fortaleciendo una relación bilateral de más de 200 años, construida sobre los principios del libre comercio, la inversión y la cooperación mutua”, señaló la entidad.

AmCham agregó que su gestión contribuirá a profundizar este vínculo, reafirmando el compromiso de impulsar una agenda común orientada al crecimiento, la competitividad y el desarrollo sostenible en beneficio de ambas naciones.

La organización destacó, además, que Judd cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público y ha colaborado con distintos gobiernos y legisladores en el diseño de políticas públicas. Visitó Chile por primera vez en la década de 1990 en una misión de servicio comunitario, donde perfeccionó su dominio del español. Hoy, es padre y abuelo, y residirá en el país junto a su esposa durante el desarrollo de su misión diplomática.