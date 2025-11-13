La ruta del celular de Valentina Alarcón luego de que el imputado lo vendió en $10 mil

La Fiscalía confirrmó que gracias al aparato “logramos la georreferenciación de Valentina (…) y nos dio la comuna de La Pintana, y específicamente la población El Castillo”.

El celular de Valentina Alarcón se transformó en una pieza clave para conseguir la captura de Robinson René Saunders González, conocido como El Cebolla, y quien quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el homicidio de la joven de 26 años al interior de una vivienda de la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, gracias al aparato “logramos la georreferenciación de Valentina (…) y nos dio la comuna de La Pintana, y específicamente la población El Castillo”.

Según lo indicado por la fiscal Pamela Bustamante, “no teníamos el celular, por lo tanto, lo que hace la Policía es chequear si ese teléfono estaba activo con otro número, lo que efectivamente nos dio positivo. Y ahí localizamos a la persona que estaba en posesión de ese teléfono“.

El celular de Valentina Alarcón lo había tenido en su poder Saunders, quien luego se lo vendió a uno de los testigos que prestó declaraciones ante la policía.

La ruta del celular de Valentina Alarcón

“El 30 de octubre (El Cebolla) me vendió un celular en 10 mil pesos, en efectivo. Al momento de recibirlo se encontraba apagado, el cual estaba con la pantalla trizada en la esquina superior derecha, sin carcasa”, le dijo el hombre al matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión.

“Al llegar a la casa lo cargué y me di cuenta de que estaba bloqueado, razón por la cual el mismo día lo llevé al servicio técnico en avenida San Francisco con avenida Santa Elena“, añadió el sujeto.

Contó que al encenderlo, una vez que fue desbloqueado, “me di cuenta que en la pantalla mantenía una fotografía de un jugador de Universidad de Chile, uno decía Aránguiz y el otro Martínez”.

El testigo relato que posteriormente, “el día 4 de noviembre a las 18 horas, me dirigí a la calle Santa Elena, comuna de El Bosque, específicamente a un punto de droga, con la finalidad de empeñar el celular por un caño“.

“Recuerdo que es una persona de sexo masculino, desconozco su nombre. Finalmente cooperé en relación a la ubicación del celular y entregué información al respecto a todo lo que me consultaron los funcionarios de PDI”, concluyó el testigo.