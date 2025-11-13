Triple homicidio en La Reina: abogada de ex esposa de Cruz-Coke reconoce pelea por su cuerpo

“Espero que no dejen en manos de estas personas el cuerpo de Eduardo y pueda descansar por fin con sus hijos”, manifestó la abogada Libertad Triviño sobre Cruz-Coke.

La abogada Libertad Triviño, representante de Carolina Grellet, la ex esposa de Eduardo Cruz-Coke y madre de sus dos hijos, confirmó la existencia de una disputa en torno al cuerpo del fotógrafo víctima del homicidio junto a los menores de edad en su casa de La Reina.

Lo anterior, luego de que se conociera que Trinidad Cruz-Coke, hermana de Eduardo y esposa de Jorge Ugalde, está reclamando el cuerpo del fotógrafo, que permanece en dependencias del Servicio Médico Legal (SML) a la espera de nuevas pericias solicitadas por el Ministerio Público.

De acuerdo con lo manifestado por Trinidad, su propósito es trasladar los restos de su hermano al mausoleo familiar. En esa línea, el abogado de Ugalde, Marcelo Castillo, aseveró este jueves que “los familiares pidieron el cuerpo para darle sepultura. No hay intento de cremación, como se dice (…) cuando se muere un familiar, ¿usted quiere enterrarlo o no?“.

Ex esposa de Cruz Coke admite pelea por el cuerpo

Sin embargo, la ex esposa y madre de las víctimas del triple homicidio de La Reina reconoció que tanto ella como los amigos de Eduardo temen una posible cremación que altere los restos y eventualmente elimine evidencia clave para la investigación.

“Nosotros hemos revisado la ley y creemos que efectivamente el cuerpo no le corresponde al hijo de Trinidad, ni a Trinidad. Estamos convencidos de que la decisión va a ser una decisión justa, que se va a ajustar a derecho y que espero que no deje en manos de estas personas el cuerpo de Eduardo y pueda descansar por fin con sus hijos“, manifestó al respecto la abogada Libertad Triviño sobre Cruz-Coke.

Respecto de por qué el sobrino y la hermana de Eduardo Cruz-Coke pidieron el cuerpo, la profesional dijo que, “sinceramente, yo no lo entiendo. Me parece de una maldad terrible”.

“No voy a elucubrar si ellos tienen alguna intención doble con el cadáver, eso quedará a discreción de ustedes, pero sinceramente yo no entiendo por qué hacen una petición así“, enfatizó.

Respecto de cómo vive Carolina Grellet lo que está sucediendo, la abogada indicó que con mucho dolor. “O sea, todo lo que le ha pasado a Carolina y, más encima, no la dejan que entierre el cuerpo de Eduardo con sus hijos y que no lo vele tranquila y que sus amigos no se puedan despedir. Sinceramente, me parece un dolor adicional que es absolutamente innecesario“, concluyó.