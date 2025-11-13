VIDEO – Ataque armado en Corte de Apelaciones de Arica: lo que se sabe del sujeto que fue abatido tras apuñalar a funcionario

El agresor, que también era funcionario del tribunal y estaba con licencia psiquiátrica, ingresó al recinto para atacar al administrador de la Corte.

Un violento hecho se registró este jueves en la Corte de Apelaciones de Arica, el cual dejó a una persona muerta y a otra herida en estado grave.

Según información preliminar, un hombre habría entrado al edificio con un arma blanca y habría apuñalado al administrador del tribunal de alzada, Raúl Marchant Lira.

Producto del ataque, personal de Carabineros y Gendarmería abatieron al agresor, quien era un funcionario de la Corte que estaba con licencia médica psiquiátrica.

Con respecto a la persona que fue herida, la trasladaron de urgencia hasta un centro asistencial, donde se encuentra grave, pero fuera de riesgo vital.

De momento no se conocen mayores detalles sobre el motivo del ataque ni tampoco se ha establecido si otros funcionarios se vieron afectados.

Lo que se sabe del ataque armado en la Corte de Apelaciones de Arica

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, expresó que “hay una persona que fue abatida por Carabineros dado que este sujeto habría atacado a funcionarios al interior de la Corte”.

A lo que agregó: “Por el momento se encuentra uno de estos funcionarios en estado grave en el hospital, pero está estable”, enfatizando que el fallecido es quien “había atacado con un cuchillo a este funcionario”.

En este contexto, el Ministerio Público instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) para que se haga cargo de las diligencias.

Por su parte, el subprefecto Julio Ceballos Rodríguez, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, explicó que “una persona premunida de un elemento cortante, específicamente un cuchillo, encontrándose en el interior de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, procedió a lesionar en reiteradas ocasiones con este elemento al administrador“.

“El personal de Gendarmería apostado en la referida Corte, sumado también a personal de Carabineros que llegó al lugar debido al auxilio que se generó, procedieron a hacer uso de sus armas de servicio, ocasionándole el fallecimiento en el interior de las dependencias de la Corte“, añadió.