Ex apoderada estafó a colegio de Villa Alemana y se fue de vacaciones con dinero del centro de padres

“Estamos bastante conformes con que el Ministerio Público finalmente haya formalizado a esta imputada”, dijo el abogado representante de los apoderados.

Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

Como Karen Angélica Valencia Valdivia fue identificada la mujer que fue formalizada en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana, tras ser imputada por los delitos de estafa y falsificación o uso malicioso de instrumento privado, luego de que intentara obtener dinero por parte del centro de padres del colegio Nuevo Milenio, tras inventar que su hijo padecía una grave enfermedad cardíaca.

En la oportunidad, el fiscal adjunto Sergio Morales precisó que, según los antecedentes recabados, la mujer presentó documentación adulterada para asegurar que su hijo debía ser operado de manera urgente por una afección grave en su corazón, tras lo cual pidió apoyo económico.

El persecutor detalló que para conseguir su propósito la mujer recurrió a un bono PAD correspondiente a una atención médica que no tenía ninguna relación con el supuesto mal del menor de edad, además de otros.

De acuerdo con lo informado por el centro de padres del establecimiento, la mujer presentó un comportamiento calificado como “incoherente”, ya que “la mujer realizaba viajes al extranjero mientras pedía aportes económicos. Mientras insistía en reunir dinero para un tratamiento, publicaba fotos de vacaciones fuera del país“.

Qué esperan los apoderados del colegio de Villa Alemana

Tras la formalización, Cristián Canifrou, el abogado representante de los apoderados del colegio de Villa Alemana, confirmó que “se ha fijado audiencia para el 18 de diciembre para ver una posibilidad de alternativa en la que, tanto esta parte querellante como la defensa, deberíamos tener algún tipo de reunión para poder cerrar la causa con alguna salida alternativa en el caso que sea de interés la oferta”.

“Estamos bastante conformes con que el Ministerio Público finalmente haya formalizado a esta imputada, porque no solamente se juega con la salud de un hijo, no solamente se juega con la buena fe de un colegio, sino que atenta contra todo este sentir que muchas veces tenemos las comunidades (…) de querer ayudar a quien se encuentra en necesidad, y este tipo de acciones atentan contra eso, atentan contra las cosas buenas que van quedando en nuestra sociedad”, añadió.

En tanto, la presidenta del centro de padres del colegio Nuevo Milenio, Fabiola Ávila, manifestó que “la audiencia fue bastante rápida. La ex apoderada no se presentó, estuvo a través de videollamada, estuvo su abogado en representación en vivo ahí en el lugar. Se pidió por parte de ella la posibilidad de resguardar su nombre, pero no fue acogido por el juez“.

“Como centro de padres, lo que nosotros queremos no son disculpas públicas de parte de esta apoderada. Nosotros buscamos que haya una sanción, una sanción ejemplificadora”, recalcó Ávila.

