VIDEO – ¿Se puede usar coche doble en hora punta? el debate por el registro de una madre en Metro de Santiago

Debate ha causado un registro que se hizo viral en redes sociales y que muestra a una madre usando un coche doble en el Metro de Santiago durante la hora punta.

En las imágenes se observa cómo el carrito con dos menores dentro bloquea la entrada y salida de los pasajeros del vagón, provocando un momento de tensión.

“Hay un carrito”, se escucha decir a la mujer a cargo, quien incluso empuja a varias pasajeras que intentan entrar al metro en medio de los gritos.

“Con un coche doble, en hora punta y encima en el medio del vagón”, lamentó una usuaria de TikTok en la cuenta de @lincoyanponce quien subió el video.

Junto a ella, otra persona opinó que no debería usar el transporte público en esos horarios: “Me perdonan, pero si yo fuera madre, no expondría a mis hijos al metro en hora punta. Me quedo en casa o tomo un Uber”.

En tanto, una futura madre expresó su preocupación por los comentarios que ha generado el video: “Estoy esperando gemelos y da miedo leer cómo culpan a la mamá por querer usar el transporte público”, se quejó.

Tras la viralización del video, Guillermo Muñoz, presidente de Metro de Santiago, aclaró que no está prohibido usar coches de bebé en los vagones.

“Quiero dejar muy claro que no existe ninguna restricción para que las personas ingresen con coches de guagua al interior de los vagones. Nunca hemos implementado un reglamento ni medida en ese sentido”, afirmó.

Junto a ello, desde la empresa de transportes recordaron que desde junio de 2025, se prohibió el ingreso de ciertos carros de gran volumen, específicamente carros de supermercado, los llamados yeguas (carros de carga grandes), y otros bultos voluminosos.



Según informaron, la medida responde a razones de seguridad ya que esos elementos grandes dificultan la circulación de personas en andenes y vagones, pueden obstruir rutas de evacuación y dañar infraestructura como ascensores, escaleras mecánicas o torniquetes.