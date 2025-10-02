“No habrá autos ni camiones”: proyecto traerá de vuelta transporte público al Paseo Bandera

La propuesta fue presentada por la Municipalidad de Santiago, el Serviu y el Ministerio de Transportes.

El Ministerio de Transportes, el Serviu Metropolitano y la Municipalidad de Santiago presentaron el proyecto para traer de vuelta el transporte público al Paseo Bandera.

Las autoridades precisaron que el proceso de licitación se iniciará durante octubre y la empresa ganadora tendrá un plazo de 140 días para realizar las modificaciones al corredor peatonal.

El nuevo Paseo Bandera será de exclusivo tránsito para buses Red eléctricos, a través de una pista de 3,5 metros de ancho, desplazándose en zigzag en ciertos sectores y a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

La propuesta considera una inversión de $1.600 millones para la instalación de semáforos, habilitación de paraderos, modificaciones en la calzada y ordenar el mobiliario urbano presente en el lugar.

Ante estos cambios, el alcalde Mario Desbordes dejó en claro que “no vuelve a ser el Bandera que todos conocimos con autos y micros compitiendo. Este es un concepto moderno, como en Ámsterdam, donde el tranvía eléctrico circula por el medio de paseos peatonales. La mayoría de los buses serán eléctricos y de alta norma ambiental”.

Desbordes reiteró que se “mantendrá el 90% del espacio para uso de peatones destinando solo 3,5 metros para locomoción colectiva de primer nivel. No habrá autos ni camiones en esta vía”.

Por su parte, el ministro Juan Carlos Muñoz destacó que “el Paseo Bandera tiene una vocación peatonal bien clara, pero también es un eje relevante para el transporte público y para conectar San Diego con el sector norte de la ciudad”.