Fiscalía explica la verdad tras supuesto atentado contra líder opositor a Maduro en Chile

Gracias a una maniobra evasiva, la víctima logró eludir a sus atacantes y, en un primer momento, atribuyó lo ocurrido a un móvil político.

El Ministerio Público descartó un eventual móvil político tras el intento de ataque perpetrado el pasado martes contra Alexander Maita, líder opositor a Nicolás Maduro en Chile, en un hecho ocurrido en la comuna de Quilicura.

De acuerdo con lo registrado por cámaras de seguridad, a las 12:15 horas de ese día, un grupo de sujetos armados que se movilizaban en dos vehículos intentaron bloquear e interceptar el automóvil en el que se trasladaba Maita, el coordinador del Comando Venezuela en Chile.

La verdad tras lo ocurrido con líder opositor a Maduro

Pese a esa versión inicial, la labor policial y el avance de las investigaciones permitieron comprobar que el verdadero móvil tras el ataque al líder opositor a Maduro fue otro.

Luego de que en horas de este jueves el ministro de Seguridad, Luis Cordero, atribuyera el hecho a “un robo con intimidación frustrado”, el trabajo del O.S.9 y Labocar de Carabineros permitió ratificar esta versión.

En concreto, la víctima y su pareja fueron “marcadas” luego de que hicieron dos retiros de dinero por un total de $7.600.000 desde instituciones financieras del sector.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir la ruta de escape de los sujetos e identificar los vehículos que usaron.

Posteriormente, los efectivos policiales los ubicaron en Quilicura y, tras cotejar las imágenes, se logró vincular a dos individuos con el hecho, por lo que se los detuvo. Se trata de dos hombres de nacionalidad ecuatoriana, de 25 y 29 años.

Tras ser formalizados, quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.